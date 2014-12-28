كنائس الأردن تصلي من أجل الطيار الكساسبة

أعلن مدير المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن، الأب رفعت بدر، أن كنائس المملكة ستقيم صلوات الأحد، للدعاء من أجل إطلاق سراح الطيار معاذ الكساسبة، والذي أُسر على يد تنظيم "داعش" عقب سقوط طائرته التي كانت تشن هجوماً على معاقل التنظيم ضمن التحالف الدولي، الأربعاء الماضي. وفق بيان صادر عن المركز.

وقال البيان الذي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه إن "المطران مارون لحّام، النائب البطريركي للاتين في الأردن، قد وجه الدعوة إلى كهنة الرعايا والجمعيات الرهبانية في مختلف كنائس المملكة إلى رفع الصلوات الحارة والصادقة أثناء القداديس المقامة في هذا اليوم من أجل الحرية للأسير الكساسبة".

ونقل البيان عن الأب بدر قوله إن "الكنائس في المملكة، ومنذ اليوم الأول للأنباء الواردة عن أسر الطيار اقتصرت احتفالاتها بعيد الميلاد على الطقوس الدينية، وقرعت الأجراس الخاصة ورفعت صلوات عيد الميلاد ليلاً ونهاراً من أجل أن يعود الأسير الكساسبة إلى أهله وذويه وإلى وطنه الذي تتجلى فيه في هذه الأيام الوحدة الوطنية والتضامن الكبير".

وكان تنظيم "داعش"، أعلن الأربعاء الماضي، عن إسقاط طائرة تابعة للتحالف الدولي في الرقة السورية وأسر قائدها معاذ الكساسبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.