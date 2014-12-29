أردوغان يترأس اجتماعاً للحكومة في سابقة لرئيس تركي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، أنه سيترأس اجتماعاً للحكومة في يناير المقبل، في خطوة غير مسبوقة لرئيس دولة في التاريخ التركي الحديث.

ويتهم أردوغان بالتسلط، وكان رئيساً لوزراء تركيا بين 2003 و2014 قبل انتخابه رئيسا في أغسطس الماضي.

ورغم أن الدستور التركي الحالي يضع السلطة التنفيذية بين يدي رئيس الوزراء، فقد أعرب أردوغان مرارا عن رغبته في مواصلة الإمساك بزمام الحكم حتى لو اقتضى ذلك تعديل الدستور.

ودعا أردوغان إلى ولاية رئاسية "مختلفة عن سابقاتها" مع صلاحيات أكبر بعد أن كان المنصب الرئاسي شرفيا، وفقاً للدستور.

وقال أردوغان للصحافيين إنه سيترأس الاجتماع في 19 من يناير المقبل في قصره الرئاسي الجديد المثير للجدل في أنقرة، وأكد للتلفزيون "سأجتمع مع الوزراء في 19 من يناير وسأترأس اجتماع الحكومة".

ويوجه المعارضون انتقادات حادة إلى أردوغان مشيرين إلى جنون العظمة لديه وتسلطه الأخذ في الازدياد.

وعين أردوغان وزير خارجيته السابق أحمد داود أوغلو رئيسا للوزراء.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في يونيو 2015. ولم يخسر حزب العدالة والتنمية أي انتخابات منذ تسلمه الحكم في نوفمبر 2002.