الأردن: جهود مكثفة وصامتة للإفراج عن الطيار المخطوف

أكد رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة أن "جهات مختصة" تعمل "بصمت" للإفراج عن الطيار معاذ الكساسبة الذي أسره تنظيم الدولة الإسلامية الأربعاء، وذلك لتجنب "الأضرار بجهود التفاوض"، التي تبذلها جهات عدة.

وقال الطراونة في تصريحات خلال جلسة لمجلس النواب مساء الأحد نشرتها صحيفة الرأي الحكومية الاثنين "هناك جهات مختصة تعمل للإفراج عن البطل الطيار معاذ الكساسبة، وتعمل بصمت تام للحفاظ على سرية الإجراءات التي يعملون بها للإفراج عنه".

وأضاف "أعرف أن هناك الكثير من النواب لديهم ما يقولونه في هذا الموضوع لكننا لا نريد الإضرار بجهود التفاوض التي تبذل من قبل جهات مختلفة"، مؤكداً أن "هناك جهوداً سنسمعها في القريب العاجل".

جهود مكثفة ومستمرة

وكان وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني صرح للصحيفة نفسها الأحد أن "جهود الدولة الأردنية الدبلوماسية والسياسية والعسكرية مستمرة وتتابع عن كثب وبشكل مكثف قضية الطيار".

لكن المومني أوضح أنه "من غير الحكمة الإفصاح عن أية تفاصيل أو جهود تبذل في المرحلة الحالية إلا بعدما تكتمل وتعلن عبر قنوات الدولة وبشكل رسمي".