تفجيرات وإحراق مسجدين بالسويد.. والمخابرات تحقق

شهدت عدة مناطق في السويد وقوع عمليات تفجيرية وإحراق مسجدين في منطقتين مختلفتين من البلاد خلال أسبوع مضى، ما حدا بجهاز المخابرات السويدي" Säpo " أن يباشر بفتح تحقيق في حادثة إحراق مسجد "نيفوش" بمدينة إسكلستونا بالقرب من العاصمة استوكهولم، والتي وقعت ظهر الخميس 25 ديسمبر.

من جهة أخرى انفجرت سيارة في مدينة مارشتا في العاصمة استوكهولم ليلة أمس الأحد 28 ديسمبر في أحد مواقف السيارات من دون وقوع إصابات.

في حين استدعي فريق التعامل مع المتفجرات إلى منطقة يوهانيسهوف في استوكهولم بعد العثور على جسم مشبوه مثبت بإحدى السيارات.

أما ضاحية روسينغورد في مدينة مالمو في أقصى جنوب السويد فقد شهدت عدة عمليات تفجيرية خلال إجازة نهاية الأسبوع من دون وقوع ضحايا، ورجحت شرطة مالمو أن تكون تفجيرات روسينغورد وقعت بسبب صراع بين بعض السكان وأصحاب العقارات في تلك المنطقة.

كما اندلع حريق، الأحد، في جامع مدينة إسلوف ( Eslöv)، التابعة لمقاطعة سكونه جنوب السويد، في حادث هو الثاني من نوعه في السويد خلال أقل من أسبوع. وقالت الشرطة إنها لا تستبعد أن يكون الحريق متعمداً، وصنفت الحادث على أنه "جريمة إشعال حريق".

وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغاً بعد الساعة الثالثة من الليلة الماضية، فسارعت إلى المكان، وقامت بإطفاء النيران بالجامع، الذي يقع في الطابق السفلي، بسرعة.

وكان المسجد قد تعرض عدة مرات لمحاولات تخريب سابقة، وقعت خلال الخريف الماضي، إلا أن الشرطة لا تريد الحديث في الوقت الحالي فيما إذا كانت هناك شكوك بوجود علاقة بين تلك المحاولات والحريق، كما لم تفصح أيضاً عن كيفية اندلاع النيران في الطابق السفلي.

وما زالت التحقيقات جارية في جريمة إحراق مسجد "نيفوش" في مدينة اسكلستونا حيث قالت المتحدثة الصحافية باسم المخابرات سيربا فرانزن (Sirpa Franzén) إن "المحققين في الجهاز يستجوبون الآن العديد من الأشخاص الذين كانوا في المسجد لحظة وقوع الحريق، وكذلك شهود عيان كانوا قريبين من المكان".

من جهته وصف وزير الداخلية إندرش إغمان، الهجوم بأنه "مثير للاشمئزاز وغير مقبول". ودعا إلى "فعل المزيد من أجل محاربة الكراهية في المجتمع السويدي". فيما قال وزير العدل موغان يوهانسون، إن "الهجوم اعتداء جبان على الحرية الشخصية والدينية لا يمكن القبول به في البلاد".

أما وزيرة الثقافة والديمقراطية إليس كونكه، وصفت الهجوم بأنه "خطير ويمنع الناس من التعبير عن حرياتهم".

وعلى مستوى ردود الفعل الشعبية تجمع العديد من المواطنين أمام المسجد الذي تعرض للحرق في إسكلستونا للتعبير عن رفضهم لهذه الجريمة، ووضعوا باقات الزهور أمامه وكتبوا كلمات تعبر عن التضامن مع المسلمين في المدينة.