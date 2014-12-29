سباق مع الوقت لإنقاذ 276 راكباً على عبارة منكوبة

تواصلت ليل الأحد - الاثنين عملية إنقاذ كبيرة لـ276ـ راكباً لايزالون على متن العبارة المنكوبة، وذلك بعد نحو 24 ساعة على الحريق الذي اندلع فيها وأسفر عن مقتل شخص فيما كانت بين إيطاليا واليونان.

وتم حتى الآن إنقاذ 201 راكب من أصل 478 غالبيتهم يونانيون، وفق آخر حصيلة أدلى بها خفر السواحل اليوناني في الساعة 2,00 بتوقيت غرينتش.

وواصلت السلطات البحرية اليونانية والإيطالية طوال ليل الأحد - الاثنين إجلاء الركاب من العبارة بواسطة مروحيات، ونقلهم بعدها إلى سفن تجارية أو مباشرة إلى برنديزي في إيطاليا.

وتناوبت ست مروحيات للبحرية الإيطالية على القيام بعملية الإجلاء، لكن آخر خمسة أشخاص تم إنقاذهم بواسطة زورق لخفر السواحل من دون الحاجة إلى مروحية.

واستخدمت السلطات الإيطالية أربع سفن قاطرة بهدف إعادة العبارة إلى برينديسي ما إن يتم إجلاء الركاب وأفراد الطاقم، مع إمكان نقلها إلى ألبانيا القريبة إذا دعت الحاجة.

وعثر عناصر من خفر السواحل الإيطالي على راكب يوناني ميتاً بينما تمكن من إنقاذ زوجته التي نقلت إلى برنديزي في إيطاليا.

وكانت شركة العبارات اليونانية (انيك) أصدرت بياناً الأحد جاء فيه "نشب حريق في ساعة مبكرة من صباح الأحد 28 ديسمبر داخل العبارة "نورمان أتلانتيك" التي تحمل العلم الإيطالي وتملكها شركة فيزيمار دي نافيغازيوني، والتي تستأجرها شركة العبارات اليونانية، بينما كانت تقوم برحلة بين باتراس وايغومينيتسا انكوني".

وأضاف البيان أن الحريق اندلع داخل السفينة "بينما كانت على بعد 35 ميلا شمال جزيرة كورفو في المياه الدولية"، وتحديداً في منطقة قناة أوترنتي بين إيطاليا واليونان.

أحد الركاب اتصل بزوجته قائلاً "لم أعد قادراً على التنفس"

ومن بين ركاب العبارة 268 يونانياً بينهم أفراد الطاقم الـ34، و54 تركيا و44 إيطاليا و22 ألبانيا و18 ألمانيا و10 سويسريين و9 فرنسيين، إضافة إلى روس ونمساويين وبريطانيين وهولنديين.

وانتابت الركاب حالة من الذعر لدى اندلاع الحريق في عدد من السيارات في العبارة، بحسب ما جاء في شريط فيديو بثه أحد الركاب.

وأفادت زوجة طباخ في السفينة أنها تلقت اتصالاً هاتفياً من زوجها نحو الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش قال لها "لم أعد قادراً على التنفس، سنحترق جميعا ما لم يرأف بنا الرب".