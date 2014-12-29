سول تمد يدها لجارتها الشمالية وتقترح عودة المفاوضات

اقترحت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إجراء مفاوضات عالية المستوى مع كوريا الشمالية، في يناير المقبل، لمناقشة "الهموم المشتركة" وخصوصاً لم شمل العائلات التي فرقتها الحرب الكورية.

وتأتي هذه المبادرة بينما تتعرض بيونغ يانغ لضغوط بسبب إدانتها في مجال حقوق الإنسان والقرصنة المعلوماتية لشركة سوني بيكتشرز.

وقال رو كول جاي وزير التوحيد المكلف بالشؤون الكورية الشمالية إن "هذه المفاوضات يمكن أن تجري في سول أو بيونغ يانغ"، مؤكداً في مؤتمر صحافي أنه "مستعد للقاء مسؤولين كوريين شماليين في سول أو في بيونغ يانغ".

وأعرب الوزير الكوري الجنوبي عن "أمله في أن تبدي كوريا الشمالية استعدادا للموافقة على هذا الاقتراح".

وقال: "نحن مستعدون لمناقشة كل القضايا ذات الاهتمام المشترك"، لافتاً إلى أن اقتراحاً رسمياً لإحياء المفاوضات تم توجيهه إلى نظيره الكوري الشمالي كيم يانغ غون.

وتابع الوزير الكوري الجنوبي أنه "إلى جانب مسألة لم شمل العائلات، يمكن أن تشمل هذه المفاوضات الاحتفالات التي ستنظم في الذكرى السبعين لتقسيم شبه الجزيرة الكورية في نهاية الحرب العالمية الثانية في 1945، قبل خمس سنوات من الحرب بين الكوريتين (1950-1953)".

وقال: "نحتاج إلى حوار وتعاون لتطبيق مثل هذه المشاريع"، مضيفاً: "آمل أن تؤدي المحادثات إلى تخفيف معاناة العائلات التي تفرقت قبل السنة القمرية الجديدة".

مسار التفاوض

وتعود آخر مفاوضات رسمية بين الكوريتين إلى فبراير الماضي. وقد أتاحت جمع شمل عائلات فرقتها الحرب، لكن هذا المسار توقف مع تجدد التوتر العسكري.

وكانت الكوريتان قررتا في أكتوبر استئناف مفاوضاتهما إثر زيارة نادرة وغير متوقعة لسول قام بها ثلاثة مسؤولين كوريين شماليين. غير أن هذا الحوار أيضا توقف إثر توتر ومواجهات على الحدود بين الدولتين.

ولم تتم معالجة الوضع بعد توزيع منشورات معادية للنظام الكوري الشمالي على الحدود بين البلدين من قبل ناشطين كوريين جنوبيين.

وكانت بيونغ يانغ طلبت من سول وقف إلقاء هذه المنشورات كشرط لاستئناف المفاوضات، لكن السلطات الكورية الجنوبية ردت بأنها لا تملك أدوات قانونية لمنع ذلك.

وما زالت الكوريتان اللتان تتواجهان باستمرار، في حالة حرب تقنياً، إذ إنهما لم توقعا معاهدة سلام بعد الهدنة.

"الشمالية" تحت الضغط

وقال هونغ كيون ايك المحلل في معهد سيجونغ إنه ليس واثقا من أن بيونغ يانغ ستوافق "بسهولة" على عرض سيول، في غياب أية خطوة في مسألة المنشورات.

لكنه أضاف أن "النظام الكوري الشمالي يشعر على الأرجح بأنه تحت ضغط"، بسبب الأزمة مع الولايات المتحدة منذ القرصنة التي تعرضت لها شركة سوني بيكتشرز، والتي اتهمت واشنطن بيونغ يانغ بالوقوف وراءها.

لكن كوريا الشمالية قد تشعر بأن عليها الاستفادة من اليد الممدودة من قبل سيول لمحاولة خفض التوتر.

وقال هونغ كيون ايك إن "خطاب رأس السنة الذي سيلقيه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، سيدرس بدقة لمعرفة ما إذا كان الشمال يريد تحسين علاقاته مع الجنوب أم لا".

وشهدت كوريا الشمالية التي تعد من بين أكثر الدول سرية في العالم لانقطاع شبكة الإنترنت لديها عدة مرات، بعد قرصنة "سوني بيكتشرز" التي أعلنت أنها تريد عرض فيلم "المقابلة" (ذي إنترفيو) الذي يتناول بتهكم الزعيم الكوري الشمالي.

وكانت خدمة الإنترنت قطعت السبت مجددا في كوريا الشمالية، التي حملت واشنطن مسؤولية هذا الانقطاع، ووصفت الرئيس الأميركي باراك أوباما "بالقرد" لتشجيعه دور السينما على عرض فيلم "المقابلة" الذي يسخر من الزعيم الكوري الشمالي.