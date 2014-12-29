أميركا.. إيقاف متحدث رسمي بسبب تصريحات عنصرية

أعلنت مدينة فيرغسون بولاية ميزوري الأمريكية أنه تم وقف المتحدث باسم إدارة الشرطة في مدينة فيرغسون عن العمل دون مرتب بعد اعترافه بأنه أشار إلى نصب تذكاري لشاب أعزل قتل برصاص الشرطة بوصفه "كومة قمامة".

وبعد إصراره على تحريف ما نقل عنه، قال الضابط تيموثي زول فيما بعد إنه أدلى بهذا التعليق لمراسل لصحيفة "واشنطن بوست" اتصل به يوم الجمعة الماضي بشأن تقارير أفادت بأن قائد سيارة داس على الورود والعلامات التي وضعت تكريما لمايكل براون (18 عاما).

ونقل عن زول قوله في تقرير الصحيفة يوم الجمعة: "لا أعرف أن جريمة وقعت، ولكن كومة قمامة في وسط الشارع. تتصل "واشنطن بوست" بي بشأن ذلك".

وقالت مدينة فيرغسون في بيان، السبت، إن زول أقر بأنه ضلل رؤساءه عندما نفى في بادئ الأمر إدلاءه بهذا التصريح، وإنه تم إعطاء زول إجازة عن العمل غير مدفوعة الأجر في الوقت الذي تبدأ فيه "إجراءات تأديبية" لم يتم الكشف عنها.

وقال البيان إن "مدينة فيرغسون تريد التشديد على أن هذه التصريحات السلبية عن النصب التذكاري لمايكل براون لا تعكس مشاعر إدارة شرطة فيرغسون".