مقتل فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين في الضفة الغربية

قتل شاب فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد تعرض عربات الجيش للرشق بالحجارة، وفق مسؤولين أمنيين فلسطينيين.

وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل شاب فلسطيني متأثرا بجراحه، وقال إنه "أطلق في البداية طلقات تحذيرية لمنع رشق شبان فلسطينيين الحجارة على مركبات إسرائيلية".

وقتل الشاب بالقرب من مستوطنة تبواح جنوب نابلس على الفور، بينما أصيب شاب فلسطيني آخر في 17 من عمره برصاص الجنود، وفق المسؤولين الفلسطينيين.

وقتل نحو 20 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي منذ يونيو في الضفة الغربية، وفق تعداد لوكالة فرانس برس.

وكان مسؤول ملف الاستيطان في السلطة الفلسطينية، زياد أبو عين، قتل في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في 10 من ديسمبر الماضي، خلال مظاهرة بالقرب من رام الله في الضفة الغربية، احتجاجا على مصادرة أراض فلسطينية لصالح الاستيطان.