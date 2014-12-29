عائلة محظوظة تنجو من رحلة الطائرة المنكوبة

أعلنت عائلة إندونيسية من عشرة أشخاص، الاثنين، أنها نجت بمعجزة لوصولها متأخرة عن رحلة الطائرة الماليزية التابعة لشركة "اير ايجا" التي فقدت بعد إقلاعها أثناء توجهها إلى سنغافورة.

وقالت كريستياناواتي (36 عاما) إن عشرة من أفراد عائلتها، بمن فيهم أسرتها ووالدتها وعائلة شقيقها الأصغر، كانوا ينوون التوجه إلى سنغافورة للاحتفال برأس السنة.

وحجزت العائلة المكونة من ستة بالغين وأربعة أطفال أماكن على رحلة تقلع في الساعة السابعة والنصف، لكن "اير ايجا" نقلتهم إلى الرحلة المنكوبة كيو زد8501 التي تقلع قبل ساعتين.

وأضافت "أرسلوا لنا رسائل إلكترونية واتصلوا بنا في 15 و16 ديسمبر لإبلاغنا بهذا التغيير، لكننا لم نتنبه إلى هذه الاتصالات".

وتابعت السيدة نفسها "وصلنا إلى المطار لنستقل رحلة الساعة 7,30 لكنهم قالوا لنا إننا تأخرنا، لأن الرحلة أعيدت جدولتها، وبالتأكيد شعرنا بالغضب".

وأضافت "بينما كانوا يقومون بإصدار بطاقات سفر جديدة لنا سمعنا أن الطائرة تحطمت فألغينا سفرنا فورا".

وتابعت "صدمت عندما سمعت النبأ. قد تكون إرادة الله منعتنا من أن نستقل الطائرة، آمل أن يجدوا الطائرة، وأن يكون الجميع سالمين".

وأكدت "نسافر إلى سنغافورة مرتين كل سنة على متن طائرات اير ايجا، ونعتبرها آمنة، لكن ثقتنا بها الآن اهتزت".