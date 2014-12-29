هبوط اضطراري لطائرتين كنديتين بعد تصاعد دخان منهما

اضطرت طائرتان تابعتان لشركة "بورتر ايرلاينز" الكندية المحلية إلى القيام بهبوط اضطراري مع تصاعد الدخان من مقصورة كل من الطائرتين، بحسب وسائل الإعلام الكندية.

ونقلت قنوات التلفزيون أن رحلة "بورتر ايرلاينز" التي أقلعت صباح الأحد من تورونتو في اتجاه واشنطن، تم تحويلها إلى مطار مدينة وليامزبورت في بنسلفانيا (شمال شرق الولايات المتحدة) بسبب دخان تصاعد من مخزن الطائرة ومقصورتها الرئيسية، وتم إخراج الركاب الـ66 من دون وقوع إصابات، وانتظر هؤلاء وصول طائرة أخرى أقلتهم إلى وجهتهم النهائية.

ومساء الأحد، اضطرت رحلة للشركة نفسها متجهة إلى سودبوري في مقاطعة أونتاريو إلى الهبوط اضطرارياً في مطار بيرسون في تورونتو بعد دقائق من إقلاعها من بيشوب في وسط تورونتو، وفق ما أفادت صحافية من إذاعة كندا كانت على متن الطائرة.

وأشارت إلى أن دخاناً اجتاح مقصورة الطائرة بعيد الإقلاع، ما أجبر القبطان على العودة أدراجه والهبوط في بيرسون.