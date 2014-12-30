إصابة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة

أصيب شقيقان فلسطينيان بجروح، جعلت حالة أحدهما خطرة، بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي النار عليهما في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنته عائلتهما اليوم الثلاثاء، في حين قال الإسرائيليون إن أحدهما ألقى عبوة مشبوهة على قوات الجيش هناك.

وقالت عائلة محمد عواد (17 عاما) إن "الجيش الإسرائيلي أطلق النار عليه بينما كان عائدا في سيارة مع شقيقه البالغ من العمر 19 عاما إلى المنزل في بيت امر، الواقعة بين بيت لحم والخليل جنوب الضفة الغربية".

وأوضحت العائلة أن "الشقيقين كانا يمران بالسيارة قرب حاجز عسكري إسرائيلي على مدخل البلدة، عندما أطلق الجنود النيران عليهما ما أدى الى إصابة محمد برصاصة في رأسه، بينما أصيب شقيقه برصاصة في الساق". وتم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات في الخليل.



من ناحيتها، قالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن "الجنود أطلقوا النار بعد إلقاء عبوة مشبوهة من سيارة مارة قرب الحاجز في بيت امر".

وأكد الجيش أن خبراء جنائيين مازالوا يتفحصون طبيعة العبوة التي لم تنفجر.





