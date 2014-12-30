إطلاق نار أمام سفارة قطر بأنقرة وإصابة أحد حراسها

أصيب أحد رجال أمن السفارة القطرية في العاصمة التركية أنقرة نتيجة إطلاق نار على سيارة أمام السفارة، في وقت متأخر من ليلة أمس الاثنين. ووفقاً للمعلومات التي نشرتها وكالة "الأناضول" للأنباء، فإن إطلاق النار تم باستخدام بندقية صيد، وحدث خلال قيام رجل الأمن أوقتاي غوربوز ( 47 عاما)، بتحذير سائق سيارة اقتربت من مبنى السفارة.

وتعرض رجل الأمن لإصابة خفيفة نتيجة إطلاق النار الذي استهدف السيارة، وتم نقله إلى المستشفى، ومن ثم توجه إلى مركز الشرطة للإدلاء بإفادته حول الحادث. ويُعتقد أن إطلاق النار يأتي ضمن تصفية حسابات بين مجموعتين متنافستين.

ونقل عن السفارة القطرية في العاصمة التركية أن إطلاق النار لم يكن يستهدف السفارة، وأن حدوثه أمام مبناها كان من قبيل الصدفة، ولن يؤثر ذلك على العلاقات الأخوية بين الدوحة وأنقرة.

وشهدت العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين تركيا وقطر تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، أسهم فيه بشكل مباشر توقيع عدة اتفاقيات تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية، ومنع الازدواج الضريبي وتطوير التبادل الاقتصادي وحماية الاستثمارات، وتتواجد في قطر نحو 60 شركة تركية، نفذت 35 منها مشاريع بقيمة تجاوزت 35 مليار دولار، إضافة إلى استثمارات في مجالات مختلفة.

وتطمح الشركات التركية، ولاسيما شركات المقاولات، بالحصول على حصة من حزمة المشروعات التي تنوي قطر تنفيذها تمهيداً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.