الكشف عن اسم نائب حزب الله المتهم في اغتيال الحريري

ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله أن اسم النائب في البرلمان اللبناني الذي سيستدعى للإدلاء بإفادته في قضية اغتيال الرئيس السابق رفيق الحريري، بات معروفاً وهو النائب علي عمار عن كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله.

وقد يفجّر المدعي العام نورمان فاريل مفاجأة بعد معلومات تناولتها وسائل إعلام لبنانية بدءاً بصحيفة السفير وصولاً إلى تأكيد في جريدة الأخبار القريبة من حزب الله حيث أُشير إلى أن متهماً سادساً سيضاف إلى المتهمين الخمسة السابقين في قضية اغتيال الحريري.

وأجمع الإعلام الموالي والمعارض لحزب الله بأنه النائب علي عمار عن كتلة الوفاء للمقاومة التابعة للحزب.

وكانت مصادر قد أفادت أن هناك توجهاً لاستدعاء النائب علي عمار كمشتبه به، أو للاستماع إلى إفادته، نظراً لوجود اتصال بين رقم هاتفه الخلوي، ورقم هاتف كان يستخدمه أحد المتهمين الذين صنفوا ضمن شبكات في مسرح الجريمة وخارجه.

ويمكن وصف شخصية عمار بالمثيرة للجدل، حادة حيناً ومشاكسة حيناً آخر، هجومية تارة وانفعالية أحياناً. وغالباً ما تثير بلبلة في جلسات البرلمان اللبناني، فيما المس السياسي أو الكلامي بحزب الله يبقى خطاً أحمر لديه.

