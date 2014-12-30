القاعدة تتبنى عملية استهداف القيادي الحوثي في مأرب

تبنى تنظيم القاعدة في اليمن استهداف القيادي الحوثي علي عبود الشريف في محافظة مأرب، أمس الاثنين.

وقالت أنصار الشريعة التابعة للتنظيم عبر موقعها على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إن ثلاثة حوثيين لقوا مصرعهم إثر استهداف موكب للحوثيين بعبوة ناسفة في محافظة مأرب.

وأضافت أنه تم استهداف القيادي الحوثي علي عبود الشريف في منطقة الفاو قرب المجمع الحكومي بمأرب، وذلك بعد خروج الموكب من منزل القيادي الحوثي صالح قائد الأمير، وأسفر عن مقتل زيد بن علي الشريف ومحمد حسن متهم وصالح حسن بن أمير، وجرح أربعة آخرين من مسلحي الحوثي.