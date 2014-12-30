حكومة التوافق تقرر عودة موظفيها لغزة.. وحماس تنتقد

أعلن المتحدث باسم حكومة الوفاق الفلسطيني الثلاثاء أنها قررت عودة الموظفين السابقين إلى العمل في قطاع غزة، على أن تستوعب موظفي حكومة حماس السابقة وفقا لـ "احتياجات" الوزارات.



وقال إيهاب بسيسو في مؤتمر صحافي، بعد انتهاء جلسة الحكومة الأسبوعية التي عقدت في غزة من دون رئيسها رامي الحمد الله، إن "الحكومة تجدد عهدها وقرارها بعودة الموظفين القدامى بشكل مرن يتلاءم والمصلحة العامة".



وأضاف: "تتعامل الحكومة وفق اللجنة القانونية الإدارية بشكل فعال، من أجل البدء باستيعاب الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 من حزيران 2007 (أي بعد سيطرة حماس على قطاع غزة) وفق احتياجات كل مؤسسة ووزارة".



يشار إلى أن عدد موظفي حكومة حماس السابقة يبلغ 40 ألفا بين مدني وأمني.



وشدد بسيسو على أن "الحكومة تؤكد أنها جاهزة لاستلام جميع المعابر"، وقال: "نتطلع إلى إبداء روح المسؤولية من قبل جميع الأطراف (في إشارة ضمنية إلى حماس المسؤولة عن المعابر حاليا) لكي تكون خطوة مهمة وفعالة على صعيد عملية إعادة الإعمار".



لكن المتحدث باسم حماس فوزي برهوم رد على بسيسو قائلا إن "الترتيبات حو الموظفين منافية للتوافقات بشأنهم وهو تعامل انتقائي إحلالي لا ينم عن نوايا صادقة لدى الحكومة لحل أزمة الموظفين بالكامل".



وأوضح أن "إدارة المعابر بحاجة إلى إرادة وطنية مهنية، وليس على مبدأ الإقصاء كما تريد الحكومة".



وأثناء انعقاد جلسة مجلس الوزراء، تظاهر مئات من موظفي حكومة حماس السابقة مطالبين بتعيينهم في الحكومة الحالية ودفع رواتب لهم.

