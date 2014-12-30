باكستان.. متشددون يضرمون النار في مدرستين

أضرم متشددون النار، اليوم الثلاثاء، في مدرستين ابتدائيتين في منطقة قبلية شمال غربي باكستان، قرب الحدود مع أفغانستان، بينما قامت السلطات بتمديد العطلة الشتوية بسبب خطر وقوع هجمات.

ويأتي هذا الحادث بعد مرور أسبوعين على قيام طالبان بالهجوم على مدرسة في بيشاور أوقع 150 قتيلا، من بينهم 134 طفلا.

ووقع الحريق في قريتين في منطقة كورام القبلية التي تنشط فيها حركة طالبان، وتقع فيها أعمال عنف بين السنة والشيعة في المنطقة.

وقال أمجد علي خان، وهو أعلى مسؤول إداري في المقاطعة، إن "المهاجمين سكبوا البنزين على الأثاث قبل إضرام النيران".

وأوضح خان أن "الحريق ألحق أضرارا بالمقاعد الخشبية والطاولات، إضافة إلى سجلات المدرسة التي دمرت تماما".

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحريق، لكن خان ألقى باللوم على "المتشددين".

وتعارض طالبان وجماعات مسلحة أخرى تعليم الفتيات والتدريس خارج مدارس تعليم القرآن، حيث قامت في الماضي بسلسلة تفجيرات وهجمات ضد مئات من المدارس شمال غرب باكستان.

ولم يصب أحد بأذى في هذا الهجوم الجديد، لأن المدارس مغلقة بمناسبة العطلة الشتوية التي أعلنت السلطات أنها ستقوم بتمديدها حتى 12 من يناير بعدما حدث في بيشاور، وورود تهديدات بارتكاب المزيد من الهجمات، بينما كان من المفترض أن يعود الطلاب إلى المدارس في 3 يناير.