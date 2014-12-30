"داعش" ينشر صورة للطيار الأردني ومقابلة معه

نشر "داعش" أول صورة للطيار الأردني، معاذ الكساسبة، منذ سقطت طائرته واعتقاله قرب مدينة الرقة بالشمال السوري، فظهر في مقابلة أجرتها معه مجلة "دابق" التي ينشرها التنظيم بالإنجليزية.

اللافت أن الكساسبة ظهر في الصورة بملابس برتقالية، هي لداعش ثياب من يهدد عادة بقتلهم. أما المقابلة فكشف فيها عن وجود 200 عسكري أميركي في قاعدة موفق السلطي الجوية بالأردن، بينهم 16 طيارا، إضافة أن أميركيين وفرنسيين يستخدمون قاعدة جوية بالأردن وبعضهم يستخدم قاعدة في تركيا.

وفي المقابلة، ما يؤكد أن الطيار الكساسبة أجبر على ذكر معلومات من المستحيل عليه أن يكون ملماً بها، كنوعية مشاركات دول غير الأردن في الحرب على الإرهاب الداعشي وتفاصيلها، لأنها من الأسرار العسكرية لتلك الدول ولا يعرفها طياروها أنفسهم. كما لقوله إن طائرته أسقطها صاروخ، علما أنها سقطت بسبب عطل فني. أما صورته، فاللافت فيها ظهور ما يشبه آثار لكمة قوية يسار شفته السفلى، وهي ليست من هبوطه أثناء سقوط طائرته، لأنه وقع في الماء.

وجاءت المقابلة طويلة في 3 صفحات من "دابق" بحسب ما يظهر من الصورة المنشورة عنها في العدد الأخير من المجلة، وكانت عبارة عن أسئلة وجهتها إليه "دابق" مع أجوبته عليها.