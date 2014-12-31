تركيا..إعفاء 4 مدعين عامين تولوا التحقيق بقضايا فساد

تم إعفاء أربعة مدعين عامين كبار في تركيا من مناصبهم لأسباب تأديبية على خلفية تحقيقات أجروها بشأن قضايا فساد أحاطت بعدد من رموز الحكومة، إبان رئاسة رجب طيب أردوغان للوزراء طالت قادة حزبه وأسرته.

وكانت تحقيقات المدعين العامين، في ديسمبر 2013، قد أسفرت عن اعتقال رجال أعمال وسياسيين وأبناء وزراء في حكومة أردوغان، لكن هذا الأخير تمكن من وقف التحقيقات بعد عزل الآلاف من رجال الشرطة والقضاة في أعقاب اتهامهم بأنهم أنصار الداعية، فتح الله غولن المناهض لأردوغان.

واتهمت الحكومة التركية غولن بالتآمر وإنشاء دولة موازية. ومضى أردوغان بعدها في بسط سيطرته أكثر فأكثر على الدولة التركية، حسب اتهامات توجهها له المعارضة.

في سياق موازٍ، تبعاً لمراقبين يرون أن الحريات العامة في تركيا تتقلص، احتجزت السلطات، لساعات، الصحافية صدف كاباش على خلفية تغريدة على تويتر انتقدت خلالها غلق قضية الفساد التي تحاصر مقربين من أردوغان. ومثلت الصحفية أمام المحكمة، وينتظر أن تتواصل محاكمتها.

بدوره اعتقل الصحافي محمد برانسو، للمرة الرابعة، بعد استمراره في حملة هجوم ضد حكومة بلاده وصف خلالها أردوغان بالفساد.

ويخشى محللون من انكماش الحريات العامة والصحافية، وتقييد دور العدالة بعد هذه الهجمة الحكومية الأخيرة.