الأردن.. حبس متهمي رابعة 6 أشهر وتبرئة "طويل اللسان"

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، حكماً بحبس 3 متهمين فيما عرف بقضية "شعار رابعة" ستة أشهر مع وقف التنفيذ، وتبرئة أحدهم من تهمة إطالة اللسان.

وقررت هيئة المحكمة حبس أيمن البحراوي وضياء الدين الشلبي وهمام قفيشة ستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة عربية شقيقة.

ووفق محامي المتهمين الثلاث عبدالقادر الخطيب، فإن هيئة المحكمة حولت التهمة الموجهة إليهم ﻣن ﺟﻧﺎﯾﺔ ﺗﻌﻛﯾر ﺻﻔو اﻟﻌﻼﻗﺎت إﻟﻰ ﺟﻧﺣﺔ ﺣﯾﺎزة ﻣطﺑوﻋﺎت وطﺑﺎﻋﺔ ﻣﻧﺷورات ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ، وﺗﺑرﺋﺔ ﺿﯾﺎء اﻟﺷﻠﺑﻲ ﻣن تهمة إطﺎﻟﺔ اﻟﻠﺳﺎن ﻟﻌدم وﺟود دليل ضده.

وكانت المحكمة أوقفت المتهمين الثلاثة بتهمة "القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير صفو العلاقات مع دولة عربية شقيقة"، على خلفية حيازتهم شعارات "رابعة" عام 2013.