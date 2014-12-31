السويد.. انفجار أمام مركز للشرطة واعتقال مشتبه بهم

بعدما شهد الأسبوع الماضي عدة انفجارات وحرق لمسجدين في مناطق عدة في السويد، حدث انفجار شديد بعد منتصف ليلة الثلاثاء الماضية في مدخل مركز شرطة فاشتا (Farsta) جنوبي العاصمة السويدية ستوكهولم.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة كاترينا نوردين في ستوكهولم في تصريحات لوسائل الإعلام السويدية المحلية، إن "الانفجار حصل أمام مدخل بناية مركز الشرطة، ما أدى الى تحطم المدخل الرئيسي والشبابيك".

وأضافت: "فور تلقينا لإشارات الإنذار، وصلت سيارات الشرطة الى المكان، وكانت هناك سيارة رصاصية اللون تتصرف بغرابة شديدة، وسرعة عالية في محيط المنطقة، مما اضطر دورية الشرطة الى مطاردتها، وتمكنت من إيقافها للتحقيق في ما اذا كانت على صلة بالحادث أم لا".

ولم يعرف حتى الآن إذا ما كان الانفجار ناجم عن طريق تفجير قنبلة، أو تفجير ألعاب نارية. لكن شهود عيان أفادوا أن الانفجار كان شديداً جداً وأدى الى اهتزاز شديد في البيوت المجاورة.

وفي نفس السياق قامت الشرطة بالقبض على شخص آخر مشتبه به لغرض التحقيق معه حول الحادث.

ووفقاً للمتحدثة باسم الشرطة كاترينا نوردين أن "أحد رجال الشرطة أصيب في رقبته أثناء مطاردة السيارة المشتبه بها، وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج".

كما قامت الشرطة بإغلاق محيط بناية مركز الشرطة بالحواجز، وبدأ فنيو المتفجرات بفحص المكان لمعرفة أسباب الانفجار.

وعلى نفس الصعيد احتجزت الشرطة السويدية شخصين يشتبه بصلتهما في تفجير جرى، قبل عيد الميلاد، أمام مبنى يضم شركة عقارية في حي روزنغورد، ذو الأغلبية الأجنبية، بمدينة مالمو.

وكانت الشرطة قد اعتقلت سابقاً صبياً يبلغ من العمر 15 عاماً، للاشتباه أيضاً بصلته بالتفجيرات، معتقدة أنه نفذ التفجيرات بالتعاون مع أشخاص آخرين، لأنه لا يملك الخبرة الكافية للقيام بهكذا عمل لوحده.

ونقلت "وكالة الأنباء السويدية" عن نائبة المدعي العام جيني ليندل قولها إن جلسات الاستماع عقدت صباح اليوم الأربعاء.

وبحسب الشرطة فإن الأشخاص المتورطين مرتبطون بشبكة أكبر تشمل حيازة أسلحة وعقود تأجير للعقارات بشكل غير قانوني.

