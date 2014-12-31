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بوتين يشيد بعودة شبه جزيرة القرم إلى "الوطن الأم"

المصدر: موسكو - رويترز
فلاديمير بوتين
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب أذاعه التلفزيون، اليوم الأربعاء، بمناسبة العام الجديد إن عودة شبه جزيرة القرم إلى "الوطن الأم" روسيا ستظل لحظة مهمة للغاية في تاريخ بلاده.

وقال: "حب المرء لوطنه الأم أحد أقوى وأسمى المشاعر. لقد عبر عن نفسه كاملاً في التأييد الأخوي لشعب القرم وسيفاستوبول عندما قرروا بحسم العودة إلى الوطن".

وأضاف: "سيظل هذا الحدث لحظة مهمة للغاية في التاريخ الوطني إلى الأبد".

وأذيع خطاب بوتين إلى مناطق الشرق الأقصى من روسيا قبل ساعات كثيرة من إذاعته في موسكو ليناسب قبل منتصف الليل بقليل في المنطقتين.

كلمات دالّة

#روسيا, #موسكو, #بوتين, #القرم

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