رجل يقتل 8 أشخاص في كندا ثم ينتحر

قتل رجل في غرب كندا بالرصاص 8 أشخاص، هم 4 نساء وطفلة وفتى ورجلان، ثم انتحر، كما أفادت الشرطة الكندية الثلاثاء.

وقال رود كنيكت رئيس شرطة مدينة إدمونتون (مقاطعة ألبرتا، جهة الغرب) إن المأساة وقعت في ثلاثة أنحاء مختلفة في المدينة وضاحيتها، مشيرا إلى أن سبعة من القتلى هم ثلاث نساء وطفلان ورجلان عثر على جثثهم في منزل واحد.

وقال كنيكت "هذا يوم مأسوي لإدمونتون (...) مع هذه الجريمة التي راح ضحيتها 8 قتلى".

وأضاف أن وقائع المأساة بدأت مساء الاثنين في جنوب المدينة البالغ عدد سكانها أقل بقليل من مليون نسمة حين رصد رجل يدخل شقة ويطلق النار بداخلها على امرأة ثم يفر مسرعا. متابعاً أنه بعدما قتل المرأة توجه القاتل إلى منزل في شمال المدينة، حيث أردى ضحاياه السبعة الآخرين وهم ثلاث نساء وطفلة وطفل ورجلان.

وأوضح قائد الشرطة أن المحققين عثروا صباح الثلاثاء في شمال شرق المدينة على بعد حوالي 30 كلم من المنزل، حيث قتلت العائلة على جثة القاتل، مؤكدا أنه انتحر.