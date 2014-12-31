روسيا "تأسف" لعدم اعتماد مشروع القرار الفلسطيني

عبرت روسيا عن أسفها لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار فلسطيني يدعو إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية خلال عامين، ووصفت هذا التصويت بأنه "خطأ استراتيجي".

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، الثلاثاء، خلال جلسة مجلس الأمن بحسب المشاهد التي بثتها قناة "روسيا اليوم"، إن "روسيا الاتحادية تأسف لأن مجلس الأمن لم يتمكن من اعتماد مشروع القرار"، وأضاف: "نعتبر ذلك خطأ استراتيجياً".

ورفض مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، مشروع القرار الفلسطيني الذي ينص على التوصل خلال سنة إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والدولة العبرية، وعلى انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي المحتلة قبل نهاية العام 2017.

ومن أصل الدول الدائمة العضوية في المجلس، حصل مشروع القرار على تأييد ثلاث منها، هي: فرنسا والصين وروسيا، في حين صوتت ضده الولايات المتحدة التي أعلنت مسبقاً أنها ستستخدم الفيتو إذا اقتضى الأمر لمنع صدوره، بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت.

واتهم السفير الروسي واشنطن "باحتكار" مفاوضات السلام الإسرائيلية-الفلسطينية وجرها إلى "طريق مسدود".