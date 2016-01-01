أوباما يعد بمواجهة "وباء" الاسلحة النارية

وضع الرئيس الاميركي باراك اوباما في اليوم الاول من السنة الجديدة، الجمعة، في اولوية اهتماماته مكافحة "وباء" الاستخدام الواسع للاسلحة النارية في بلاده وما ينتج عنه من سقوط عدد كبير من الضحايا.

واعلن الرئيس الاميركي انه سيعمل على تحريك هذه "المسألة عير المنجزة" خلال السنة الاخيرة من ولايته الثانية، مع العلم ان عدد قطع السلاح في الولايات المتحدة يفوق عدد سكان البلاد. ويقتل في الولايات المتحدة 90 شخصا يوميا بالرصاص.

وقال اوباما في كلمته الاسبوعية من هاواي حيث يمضي اجازة "ان قراري بالنسبة الى السنة الجديدة هو التقدم بقدر ما هو ممكن لمواجهة وباء العنف الناتج عن الاسلحة النارية".

واوضح انه سيلتقي يوم الاثنين لدى عودته الى البيت الابيض وزيرة العدل لوريتا لينش للبحث في "الخيارات" الممكنة.

وتبقى هذه الخيارات محدودة بسبب معارضة الكونغرس الواسعة للحد من اقتناء الاسلحة.

وتوقع عدد من الخبراء تقديم البيت الابيض لسلسلة من الاقتراحات في منتصف الشهر الحالي تتضمن ضرورة التدقيق في الوضع النفسي والسجل العدلي للشخص الذي يريد شراء سلاح.