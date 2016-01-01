إسرائيل تسرح ألفي موظف بالقدس بسبب الهجمات

قررت بلدية القدس التي تواجه أزمة مالية مزمنة تفاقمت بسبب الهجمات الفلسطينية في الأشهر الأخيرة، إلغاء أكثر من ألفي وظيفة كما أكد بيان صادر الجمعة.

يأتي هذا القرار الذي اتخذ الخميس في وقت يخوض فيه رئيس البلدية نير بركات اختبار قوة مع وزارة المالية منذ أشهر للحصول على زيادة في الميزانية.

وقال بركات كما نقل عنه البيان الصادر عن مكتبه "إنه قرار صعب جداً لكن للأسف ليس لدينا خيار" في غياب المساعدة من قبل الوزارة.

وأوضح أن 170 موظفاً في قسم التنظيف تلقوا رسائل صرف من الخدمة. كذلك لن تبقى قطاعات الثقافة والحماية الاجتماعية والتعليم والأمن في منأى عن تدابير مماثلة.

وأضاف بركات باسف "في فترة كهذه تشهد هجمات إرهابية نتوخى تلقي الدعم وليس اللامبالاة"، على حد وصفه.