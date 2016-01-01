استقالة مساعدين للمرشح الجمهوري الأميركي بن كارسون

اعلن بن كارسون الذي يخوض المعركة لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الاميركية في 2016، الخميس استقالة اثنين من كبار مساعديه، ما يؤكد الصعوبات التي تواجهها حملته.

وقال كارسون، الطبيب الاسود، عبر موقعه: "في وقت ندخل المرحلة التالية، من الضروري ادخال استراتيجية جديدة الى حملتي تتلاءم في شكل اكثر دينامية مع رؤيتي للعالم بالنسبة الى الاميركيين".

وكارسون الذي تتراجع شعبيته باستمرار منذ شهرين وفق الاستطلاعات، اكد في بيانه استقالة مدير حملته باري بينيت ومسؤول الاعلام لديه دوغ واتس، من دون ان يوضح ما اذا كان استبعدهما بنفسه.

وكلف المرشح المحافظ الجنرال المتقاعد بوب ديز تنسيق حملته.

وذكرت صحيفة محلية في ولاية ايوا بوسط الولايات المتحدة ان ليزا كوهين المديرة المساعدة لحملة كارسون استقالت بدورها.

وتؤكد الاستقالات الثلاث الصعوبات الكبيرة التي يواجهها كارسون الذي كان حتى بداية نوفمبر يحقق نتائج متقاربة مع الملياردير دونالد ترامب في استطلاعات الراي لدى المعسكر الجمهوري.

لكن المرشح الاسود اظهر مذذاك اخفاقات عدة في المناظرات التلفزيونية، وخصوصا في مسائل السياسة الخارجية والامن القومي.

وشبه المرشح، اللاجئين الهاربين من سوريا ومتطرفي تنظيم داعش بـ"الكلاب المسعورة". وعلى غرار ترامب، اكد انه شاهد صورا لمسلمين يحتفلون في الولايات المتحدة باعتداءات 11 اسبتمبر 2001 في نيويورك، وهي رواية تم نفيها مرارا.