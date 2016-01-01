ألمانيا.. مؤشرات الخطر تتراجع وتقليص تواجد الشرطة

قال يواخيم هيرمان وزير الداخلية في ولاية بافاريا الألمانية اليوم الجمعة إن الشرطة قلصت تواجدها في محطتي قطارات بميونيخ، مضيفا أنه ما من مؤشرات ملموسة على أن متطرفين سيشنون هجوما خلال الساعات أو الأيام القادمة.

وأضاف "لا يزال هناك وجود كبير للشرطة في محطة ميونيخ المركزية ومحطة باسينج، لكنه يظل أقل بكثير مما كان عليه الليلة الماضية"، مشيرا إلى المحطتين اللتين أغلقتا قبل منتصف الليل بقليل بعد أن تلقت السلطات الألمانية معلومات عن هجمات محتملة.

وتابع "ليس هناك تحذيرات جديدة للساعات أو الأيام القادمة".

وكانت الشرطة المحلية أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة، أن خطر تنفيذ اعتداءات ما زال "مرتفعاً" في ميونيخ وأن قوات الأمن ما زالت في حالة تعبئة في المدينة غداة تحذير من احتمال تنفيذ تنظيم داعش عمليات انتحارية.

وقال متحدث باسم قوات الأمن في العاصمة الإقليمية لبافاريا "ما زال لدينا العديد من عناصر الشرطة مستنفرين، وذلك سيستمر انطلاقاً من مبدأ أن الخطر الإرهابي لا يزال مرتفعاً".

وأشار مجدداً إلى وجود "عناصر" تتعلق "بخمسة إلى سبعة أشخاص أرادوا ارتكاب اعتداءات انتحارية محتملة في ميونيخ"، باسم تنظيم داعش في محطة القطارات الرئيسية وفي تلك الموجودة في منطقة باسينغ القريبة أثناء الاحتفال برأس السنة.

وأضاف المتحدث "أن هذه العناصر ليست واضحة بعد لكن ينبغي أخذها على محمل الجد لأنها قابلة للتصديق".

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة في بافاريا أن السلطات الألمانية تلقت معلومات أولاً من أجهزة الاستخبارات الأميركية ثم من أجهزة الاستخبارات الفرنسية تفيد أن سبعة عراقيين عرفتهم بالاسم موجودون في المدينة ويستعدون لتنفيذ الاعتداءات.

وبحسب هذه المعلومات، فإن هؤلاء الرجال أرادوا تنفيذ عملياتهم بمجموعات صغيرة في المحطتين المذكورتين وعلى الأرجح أيضاً في أماكن أخرى من المدينة كما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون.

لكن الشرطة الألمانية لم تجر الجمعة أي عملية توقيف. كما أعيد افتتاح المحطتين اللتين تم إخلاؤهما أمام العامة وحركة التنقل خلال الليل.