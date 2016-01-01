عسكري فرنسي يطلق النار على رجل يحاول دهسه بسيارته

أعلنت السلطات المحلية الفرنسية أن عسكريا كان يتمركز أمام المسجد الكبير في مدينة فالنس في جنوب شرقي فرنسا أطلق النار عصر يوم الجمعة على رجل كان يحاول دهسه بسيارته.

وأضاف المصدر أن العسكري أصاب سائق السيارة في ذراعه وساقه وتم نقله إلى المستشفى، في حين أصابت رصاصة طائشة أحد المارة في رجله.

وأصيب العسكري جراء الصدم بجرح في الركبة وقصبة الساق لكن حياته ليست في خطر.

وتابع المصدر أن السائق الذي تعمد دهس الجندي لأسباب مجهولة تصرف بمفرده.

وبعد اعتداءات يناير في باريس التي أوقعت 17 قتيلا، نشرت فرنسا عسكريين إلى جانب قوات الشرطة من أجل ضمان أمن المواقع الحساسة.

وارتفع عددهم ضمن هذه العملية بعد اعتداءات نوفمبر التي أوقعت 130 قتيلا إلى 10 آلاف عسكري.