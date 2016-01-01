الفلبين.. قتيلان ومئات الجرحى باحتفالات رأس السنة

أسفر رصاص طائش عن سقوط قتيلين ومئات الجرحى في الفلبين، حيث تسجل خسائر بشرية في احتفالات رأس السنة في كل عام.

ويؤمن الكثير من الفلبينيين أن الضجيج خلال الاحتفالات يسمح بإبعاد الأرواح الشريرة، لذلك يستخدمون بكثافة الأسهم النارية والمفرقعات وإطلاق النار في الهواء.

وأعلنت السلطات في بيان اليوم الجمعة أن شخصين قتلا وأصيب 384 آخرون بجروح.

وقالت جانيت غاران المسؤولة في إدارة الصحة إن رجلا في حالة سكر لقي مصرعه عندما أمسك بمفرقعات كبيرة لحظة انفجارها. وأضافت أنه "كان ثملا إلى درجة أنه حمل المفرقعات بيديه".

وعالجت مستشفيات عدة في البلاد أشخاصاً يعانون في بعض الحالات من بتر في الأطراف، بسبب انفجار مفرقعات.

وفي أحد الأحياء العشوائية في مانيلا، سببت فرقعات اندلاع حريق كبير امتد بسرعة، كما قال الناطق باسم فرق الإطفاء ريناتو مارسيال.

وقال المسؤول في البلدية جوني يو إن النيران دمرت عددا كبيرا من الأكواخ، مما أدى إلى تشريد نحو ثلاثة آلاف شخص.

وتوفيت امرأة في الخامسة والستين بأزمة قلبية، عندما رأت بيتها تلتهمه النيران.

وكان 354 شخصا جرحوا في احتفالات رأس السنة في 2014.