كيف تتخلص من #دونالد_ترامب عبر غوغل كروم؟

في خطوة غير مسبوقة للتخلص من أخبار وأقوال وكل ما يتعلق بالمرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة المثير للجدل بتصريحاته ومواقفه دونالد ترامب، من الإنترنت طور مبرمج أميركي إضافة جديدة لمتصفح غوغل كروم باسم " Trump Filter".

وأكد روب سبكتر مطور تطبيق " Trump Filter" والذي تم إطلاقه في الـ24 من ديسمبر الماضي لشبكة "CNN" الإخبارية، أن غايته من تطوير التطبيق هو القضاء على الورقة الرابحة للمرشح الجمهوري دونالد ترامب وهي جذب الانتباه عبر الإنترنت كوسيلة إعلام عصرية، ليمنح المواطنين الفرصة للتعرف أكثر على المرشحين الكثر الآخرين.

وتعمل إضافة " Trump Filter" من خلال تحليل محتوى أي صفحة إنترنت يزورها المستخدم عن طريق البحث عن اسم دونالد ترامب وإزالته من خلال 3 مستويات (معتدل – عدواني- انتقامي) يتحكم فيها المستخدم بنفسه وعلى حسب رغبته.

وعلى سبيل المثال فالمستوى المعتدل يزيل كل مايتعلق بالمرشح الجمهوري من على موقع "تويتر" حيث تبدو صفحته خالية تماماً من التغريدات، أما المستوى الانتقامي فيزيل كل أثر يتعلق به من على الإنترنت سواء كانت أخبار، أقوال، مشاركات أو حتى الصور.

وكان ترامب قد أطلق العديد من التصريحات المثيرة للجدل العام الماضي 2015 منها دعوته لمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة بالإضافة إلى إخضاع المساجد في الولايات المتحدة للمراقبة.