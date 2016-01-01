هل تراجعت #واشنطن عن فرض عقوبات على إيران؟

أوردت صحيفة وول ستريت جورنال على موقعها الإلكتروني الخميس أن البيت الأبيض قرر إرجاء قراره المتصل بتبني عقوبات محتملة جديدة على إيران مرتبطة ببرنامجها للصواريخ البالستية.

وكتبت الصحيفة استنادا إلى مسؤولين أميركيين لم تحددهم أن واشنطن "لا تزال عازمة على التصدي لبرنامج الصواريخ" العائد إلى طهران، وأن العقوبات التي اقترحتها وزارة الخزانة الأميركية "لا تزال مطروحة".

وأوضحت هذه المصادر أن تنفيذ هذه العقوبات سيكون منسجما مع الاتفاق النووي التاريخي الذي وقع في فيينا في يوليو بين إيران والقوى الكبرى.

لكنها لم تحدد جدولا زمنيا لامكان فرض هذه العقوبات، وذلك بعدما قررت الإدارة الأميركية الأربعاء تأخير تبنيها.

والصحيفة نفسها كانت نقلت الأربعاء أن الولايات المتحدة تعد عقوبات جديدة بحق شركات وأفراد عملوا خصوصا في إيران لتطوير برنامج طهران للصواريخ البالستية.

وأوردت أن هذه العقوبات ستكون ردا على تجارب إطلاق الصواريخ البالستية التي أجرتها إيران في العاشر من أكتوبر والحادي والعشرين من نوفمبر.

وبدون أن تؤكد هذه المعلومات بالكامل، قالت إدارة الرئيس باراك أوباما أنها "تدرس مختلف الجوانب" المرتبطة بعقوبات جديدة ممكنة وبـ"تطوير في عملها الدبلوماسي مع إيران".

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية في بيان "ندرس منذ فترة امكانيات اتخاذ إجراءات إضافية مرتبطة ببرنامج الصواريخ البالستية بسبب مخاوفنا المتواصلة حيال هذه النشاطات".

وكان مسؤول اميركي أكد الأربعاء أن البحرية الإيرانية قامت بتجارب لإطلاق صواريخ قرب ثلاث بوارج أميركية وفرنسية في 26 ديسمبر.

واتهمت طهران واشنطن الخميس بالكذب بعد إعلانها تجربة صاروخية إيرانية قرب حاملة طائرات أميركية في مضيق هرمز، فيما ندد مسؤولون إيرانيون بالتهديدات بفرض عقوبات أميركية جديدة.