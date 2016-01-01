وفاة فلسطيني أصيب برصاص إسرائيلي قبل شهر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة الشاب شادي غبيشي (38 عاماً) نتيجة مضاعفات إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي قبل 25 يوماً.

وأصيب الشاب برصاصة في الحوض خلال مواجهات وقعت بين الجيش الإسرائيلي وشبان من مخيم الجلزون عند مدخل المخيم القريب من مستوطنة بيت إيل في الثامن من ديسمبر.

ونقل الشاب الغبيشي إلى مستشفى رام الله للعلاج حيث أجريت له عمليتان جراحيتان لاستئصال شظايا الرصاصة. وأعلن ليل الخميس الجمعة عن وفاة الشاب في منزله الواقع بمحاذاة المخيم.

وبوفاة الغبيشي يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 138 منذ الأول من أكتوبر.

وأعلنت الأمم المتحدة الأربعاء أن 170 فلسطينياً و26 إسرائيلياً قتلوا في 2015 في مواجهات وهجمات، بينما أصيب أكثر من 15 ألف فلسطيني و350 إسرائيلياً.