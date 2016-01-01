7 آلاف أسير فلسطيني في سجون #إسرائيل

قال نادي الأسير الفلسطيني إن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ 7000 معتقل مع نهاية 2015.



وأضاف النادي في تقرير له حول أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية "شهد العام 2015 اعتقال 6815 مواطناً ومواطنة من محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948 وتراوحت أعمارهم بين (10 أعوام - 73 عاما) منهم أكثر من 200 طفل وقاصر ونحو 200 امرأة وفتاة"، منوهاً إلى أن جميع هذه الحالات تعرضت للاعتقال حتى لو تم الإفراج عنها لاحقاً.



وأوضح النادي أنه مع نهاية العام 2015 "يصل عدد الأسرى في السجون (الإسرائيلية) إلى قرابة 7000 منهم نحو 450 طفلا وقاصرا و57 سيدة وفتاة وأكثر من 600 أسير إداري."



وأضاف النادي في تقريره أن الاعتقال الإداري -وهو قانون تستخدمه إسرائيل في الإبقاء على معتقلين في سجونها بدون محاكمة لفترة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى ستة تكون قابلة للتجديد زادت وتيرته في العام الماضي "الذي صدر خلاله 1248 أمرا إداريا بين جديد ومجدد منها 498 أمرا جديدا صدرت بحق أسرى اعتقلوا هذا العام".



ويستقبل الفلسطينيون العام الجديد بتشييع جثامين 23 فلسطينيا كانت تحتجزهم إسرائيل قتلوا خلال موجة المواجهات الأخيرة.