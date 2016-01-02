إطلاق صاروخين من غزة على اسرائيل

افادت مصادر عسكرية ان صاروخين اطلقهما فلسطينيون يوم الجمعة من قطاع غزة سقطا في جنوب اسرائيل من دون ان يسفرا عن ضحايا او اضرار.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان مساء ان "صواريخ عدة اطلقت على اسرائيل من قطاع غزة". واضاف ان "قوات تقوم بعمليات بحث على الارض".

واوضحت متحدثة عسكرية انه تم اطلاق صاروخين لم يسفرا عن ضحايا او خسائر.

ومنذ انتهاء الحرب على قطاع غزة في 2014، اطلق نحو 30 صاروخا من القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس على اسرائيل وفق معطيات الجيش.

وفي وقت سابق الجمعة، اصيب فلسطينيان بنيران اسرائيلية عند الحدود في شمال قطاع غزة، بحسب الجيش الاسرائيلي ومصادر طبية في القطاع.