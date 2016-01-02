بدء تطبيق الاتفاق التاريخي بين الفاتيكان وفلسطين

أعلن الفاتيكان السبت أن الاتفاق التاريخي الموقع بين الكرسي الرسولي وفلسطين دخل حيز التنفيذ بعد استكمال كل الإجراءات المرعية.

والاتفاق وقع في 26 يونيو الماضي رغم معارضة إسرائيل، وذلك بعد سنتين من اعتراف الكنيسة الكاثوليكية بفلسطين على أنها دولة".

وقال الفاتيكان في بيان إن "الاتفاق بين الكرسي الرسولي ودولة فلسطين المؤلف من مقدمة و32 بنداً يتناول الجوانب الأساسية لأنشطة الكنيسة في فلسطين، مع التأكيد في الوقت نفسه على دعم حل متفاوض عليه وسلمي للنزاع في المنطقة".

وهذا الاتفاق الذي يتضمن بنوداً تحمي حقوق المسيحيين، يعتبره الفاتيكان نموذجاً للعلاقات بين الدول العربية والإسلامية وأقلياتها المسيحية.

ومع أن الفاتيكان يتحدث عن "دولة فلسطين" منذ بداية 2013 بعد التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعتبر الفلسطينيون أن هذا الاتفاق يعادل "اعترافاً فعلياً" بدولتهم، ما أثار استياء إسرائيل.