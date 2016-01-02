تشييع جثامين 14 فلسطينياً في الخليل

شيع آلاف الفلسطينيين السبت جثامين 14 فلسطينياً كانت إسرائيل قد سلمتها الجمعة، في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت إسرائيل سلسلة إجراءات مشددة أمام توالي أعمال العنف منذ أكتوبر، وبينها حجز جثث ما أثار انقساماً بين الجيش المؤيد لإجراءات تؤدي إلى تهدئة الأجواء ووزير الأمن العام جلعاد أردان.

وأيد الوزير حجز جثث لكي لا تتحول مراسم جنازتهم بشكل منهجي إلى تمجيد للهجمات ضد إسرائيليين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة إعادة جثث 23 شخصاً، 17 منها تعود لفلسطينيين من الخليل وضواحيها.

وتم تشييع ثلاثة فلسطينيين في بلداتهم القريبة من الخليل.

وخرج آلاف الفلسطينيين السبت رغم الشتاء والبرد القارس للمشاركة في تشييع جثامين الـ14 فلسطينياً من الخليل.

ولم يبق سوى 17 جثة لدى إسرائيل، منها 15 لفلسطينيين من القدس الشرقية المحتلة كما قال أيمن قنديل أحد المسؤولين الفلسطينيين المكلفين هذا الملف، وأضاف أن مفاوضات جارية مع الإسرائيليين لاستعادة كل الجثث "سريعاً".