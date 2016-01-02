طائرات تخط رسائل ضد #ترامب في سماء كاليفورنيا

حلقت طائرات في سماء كاليفورنيا الجمعة لتوجه رسائل ضد المرشح لانتخابات الحزب الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب المعروف بخطبه الحادة من بينها "أميركا بلد عظيم وترامب يثير الاشمئزاز".

وقالت شبكة سي إن إن الأميركية إن ست طائرات متخصصة بالكتابة أثناء تحليقها، استخدمت لتخط عبارات أثناء تحليقها فوق عرض سنوي في مدينة باسادينا.

ومن الرسائل الأخرى التي خطتها الطائرات "أي شخصية إلا ترامب" و"ترامب يحب الكراهية" و"ترامب منقطع عن الواقع".

ولم يعرف أي جهة تقف وراء هذه الحملة التي وضعت صوراً لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يدل ترامب الذي كان من تصريحاته خلال الحملة دعوة إلى منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة، بأي تعليق على الفور.

وكتب قطب العقارات الثري تهاني بمناسبة العام الجديد على صفحته على فيسبوك.

وقال إن "2015 كان عاما خاصا جدا وأنا ممتن لدعمكم". وأضاف "نحن نصنع التاريخ معا! الأغلبية الصامتة لم تعد صامتة".