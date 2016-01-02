لبنان.. عاصفة ثلجية تفاقم معاناة لاجئي سوريا

ذكرت وسائل إعلام محلية أن عاصفة ثلجية ضربت لبنان يوم الجمعة فقطعت السبل بسائقي السيارات وزادت معاناة عشرات الألوف من اللاجئين السوريين الذين تؤويهم ملاجئ مؤقتة.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن خدمات الطوارئ دفعت بجرافات في محاولة لفتح الطرق في مناطق جبلية داخلية في الشمال والجنوب لكن الجهود تعثرت بفعل استمرار تساقط الثلوج في وقت لاحق من يوم الجمعة.

واضافت الوكالة أن طرقا أغلقت في بعض المناطق وحوصر الكثير من السيارات.



ويعيش أكثر من نصف اللاجئين السوريين في لبنان- وعددهم الإجمالي مليون شخص- في خيام في تجمعات سكنية أو في مواقف للسيارات أو في مبان مهجورة.