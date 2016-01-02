مسلحون يهاجمون قاعدة جوية هندية قرب باكستان

هاجمت مجموعة تضم ما بين 4 و5 مسلحين في وقت مبكر السبت قاعدة جوية هندية قرب الحدود مع باكستان، وفق ما اعلن ضابط كبير في الشرطة الهندية، ولا يزال اطلاق النار مستمرا.

وقال كنوار فيجاي برتاب سنيغ المدير العام للشرطة في اقليم بتنخوت في ولاية البنجاب شمال غرب الهند ان "القاعدة تعرضت لهجوم شنه إرهابيون قرابة الساعة 3.30 بالتوقيت المحلي"

واضاف: "نعتقد ان اثنين من المهاجمين قتلا في اطلاق النار في حين تحصن الاخرون في احد مباني القاعدة".

واكد ان ايا من الطائرات المقاتلة الموجودة في القاعدة لم يصب باضرار، موضحا ان قوات الامن لا تزال تسعى الى تحديد هويات المهاجمين.

