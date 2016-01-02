ألمانيا.. ضبط طن من المفرقعات بأحد المنازل

أعلنت الشرطة الألمانية أنها عثرت على طن من الألعاب النارية عند رجل يعيش في ضاحية برلين بعد أن أبلغها جيرانه بأصوات انفجارات متكررة صدرت من منزله ليلة رأس السنة.

وجاء في بيان صادر عن الشرطة أن الشاب البالغ من العمر 25 عاما جمع في قبو منزله "حوالي طن من الألعاب النارية المسموح بها قانونا والمحظورة بموجب القوانين"، وذلك في منطقة هيليرسدورف شرق العاصمة الألمانية.

وكانت أصوات الانفجارات قوية، بحيث إن زجاج النوافذ كان يهتز في المنازل المجاورة، بحسب ما نقلت الشرطة عن جيرانه.

وفتحت الشرطة تحقيقا لتحديد إذا ما كان الشاب انتهك التشريعات الخاصة بحيازة المفرقعات.

ولا يخول القانون الألمان شراء المفرقعات سوى في خلال الأيام الثلاثة التي تسبق ليلة رأس السنة.

وهم أنفقوا العام الماضي 129 مليون يورو على الألعاب النارية التي أطلقت في ديسمبر.