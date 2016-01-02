القوات_الأفغانية تحرر 59 من سجن لطالبان

قال مسؤولون اليوم السبت إن القوات الخاصة الأفغانية حررت 59 من سجن لطالبان في إقليم هلمند في وقت ضاعفت فيه القوات الحكومية جهودها لطرد متطرفي الحركة من الإقليم الذي يقع في جنوب البلاد.

وشنّ متطرفو طالبان سلسلة من الهجمات في العاصمة كابول في الأسابيع الماضية كما يدور قتال شرس في مناطق رئيسية في الجنوب في وقت تبذل فيه محاولات لإحياء عملية سلام متوقفة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع دولت وزيري إن 37 من المحررين جنود وسبعة رجال شرطة، والباقي مدنيون.

وجاءت عملية تحرير المسجونين بعد شهور من القتال الذي سيطرت طالبان خلاله على عدة بلدات في إقليم هلمند الذي يعد معقلا للحركة.

ونفى وزيري إمكانية سقوط هلمند بالكامل في قبضة طالبان، لكنه قال إن القوات الحكومية تخوض معركة كبيرة بالإقليم وهو من أهم مناطق إنتاج الأفيون في أفغانستان.