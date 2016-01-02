الكويت.. اعتقال مواطن أساء للذات الأميرية

أعلنت أجهزة الأمن الكويتية، يوم الجمعة، القبض على مواطن، بتهمة الإساءة للذات الأميرية وحرق جنسيته وتصوير ذلك، ونشره فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في بيان صحافي، إن المعتقل "عبدالكريم فوار صياح الشمري كويتي عاطل عن العمل".

وأضاف البيان أن "الأجهزة الأمنية المعنية فور علمها بفحوى الفيديو المسيء، الذي نشره المتهم، اتخذت كل الإجراءات القانونية، وأصدرت أمر ضبطه بمنزله الكائن بمنطقة القصر في محافظة الجهراء (غرب الكويت)، تمهيداً لتحويله للنيابة العامة".

وأوضح البيان أن المتهم أدلى باعترافات تفصيلية عن جريمته المشينة بالإساءة للذات الأميرية، مشيرة إلى أن سلطات التحقيق تواصل إجراءاتها مع المتهم، للوقوف على الأسباب والدوافع، التي حدت به على ارتكاب جريمته، وذلك قبل إحالته إلى النيابة العامة.