بلجيكا.. إطلاق 3 احتجزوا حول هجوم ليلة رأس السنة

أخلى محققون في بلجيكا سبيل 3 أشخاص يوم الجمعة بعد استجوابهم بشأن مؤامرة مزعومة لشن هجوم في العاصمة ليلة رأس السنة اضطرت السلطات بسببها لإلغاء احتفال الألعاب النارية السنوي في المدينة.

كانت الشرطة قد ألقت القبض على 6 أشخاص بعد مداهمة 7 مواقع في بروكسل ومحيطها يوم الخميس. كما ضبطت أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة وأدوات لرياضة الإيرسوفت التي تستخدم فيها بنادق تطلق مقذوفات بلاستيكية.

وتعتقد السلطات أن عددا من المتشددين يتدربون في مناطق منعزلة في إطار التدريب على هجمات محتملة.



وأفرج عن ثلاثة من هؤلاء الـ 6 أمس الخميس. وقال مدعون إنهم طلبوا احتجاز الـ 3 الآخرين لمدة 24 ساعة أخرى. وأفاد مكتب الادعاء يوم الجمعة بإخلاء سبيل هؤلاء الثلاثة أيضا بعد التحقيق معهم.

وفي إطار التحقيق نفسه قال مدعون إن مواطنين بلجيكيين احتجزا في وقت سابق هذا الأسبوع الأول يدعى سعيد وعمره 30 عاما، والثاني يدعى محمد وعمره 27 عاما، للاشتباه في تخطيطهما لهجوم إرهابي. ومددت محكمة يوم الخميس احتجازهما لمدة شهر.



وينتمي الاثنان لجماعة كاميكازي رايدرز في بروكسل التي تنظم تجمعات بالدراجات النارية يمكن مشاهدتها في مقاطع فيديو على الإنترنت. ومعظم أعضاء هذه الجماعة تعود أصولهم لشمال أفريقيا.

وتقول وسائل إعلام بلجيكية إن كاميكازي رايدرز تضم متعاطفين مع تنظيم داعش، وإن البحث عن أعضاء آخرين بالجماعة دفع بروكسل لإلغاء احتفال الألعاب النارية مساء أمس الخميس.



وألغت المدينة عرض الألعاب النارية ليلة رأس السنة مبررة ذلك بمخاوف من هجوم محتمل لمتشددين.



وبلجيكا في حالة تأهب من المستوى الثالث- وهو ما يعني تهديدا خطيرا محتملا- منذ هجمات باريس في 13 نوفمبر. وأعلنت حالة التأهب القصوى في العاصمة لمدة أسبوع تقريبا الشهر الماضي.



وذكر الادعاء الاتحادي يوم الخميس إنه تم توجيه الاتهام لشخص عاشر بالضلوع في الهجمات.