أميركا.. بيل كلينتون ينضم الى حملة زوجته في مواجهة ترامب

افادت وسائل اعلام اميركية عدة ان الرئيس الاميركي الاسبق بيل كلينتون سينضم ابتداء من الاثنين القادم الى حملة زوجته الانتخابية هيلاري كلينتون التي تعتبر في افضل موقع لانتزاع ترشيح الحزب الديموقراطي في السباق الى البيت الابيض.

وقالت المصادر نفسها إن بيل كلينتون سيتوجه الى جامعة خاصة في ناشوا في ولاية نيوهامشير (شمال شرق) الاثنين للترويج لحملة زوجته الانتخابية.

وكانت هيلاري كلينتون تحولت الى الهدف المفضل للمرشح دونالد ترامب الذي يحتل المرتبة الاولى بين المرشحين للفوز بترشيح الحزب الجمهوري.

وشرح مستشارون لهيلاري كلينتون ان على بيل كلينتون ان يتكلم في هذه الولاية عن الطريقة التي ستتيح لزوجته الفوز بالانتخابات التمهيدية بها في فبراير المقبل.

وكانت هيلاري كلينتون فازت بولاية نيوهامشير عام 2008 عندما كانت تتنافس مع باراك اوباما على الفوز بترشيح الحزب الديموقراطي.

وانتقد دونالد ترامب بشدة الشهر الماضي "الحصيلة الفظيعة" لبيل كلينتون في مجال الدفاع عن المرأة في اشارة غير مباشرة الى الشائعات حول خياناته الزوجية.

وكتب ترامب قبل فترة تغريدة على تويتر جاء فيها "ان هيلاري ترتكب خطأ عندما تعتقد ان باستطاعتها جلب زوجها الى حملتها الانتخابية مع حصيلته الفظيعة في مجال الاعتداءات على النساء، في حين انها تلعب هي ورقة الدفاع عن المرأة ضدي".

واعتبر ترامب ان التركيز على فضائح بيل كلينتون النسائية اكان خلال تسلمه منصب حاكم ولاية اركنسو بين 1983 و1992 او خلال تسلمه الرئاسة بين 1993 و2001، يعتبر "هدفا مبررا".

وحاول الجمهوريون في الكونغرس عبثا اقالة بيل كلينتون من منصبه الرئاسي عام 1998 بعد اقامته علاقة جنسية مع المتدربة في البيت الابيض مونيكا لوينسكي.

وستكون ولاية نيوهامشير اول ولاية تجري فيها الانتخابات التمهيدية.