إسرائيل.. اتهام 4 يهود بحرق عائلة "دوابشة"

أعلنت وزارة العدل الاسرائيلية ان 4 يهود ستوجه اليهم اليوم الاحد تهمة الضلوع في اعمال "ترهيب عنيف ضد عرب وممتلكاتهم".

وقال مسؤولون امنيون ان التهمة تتصل بالحريق الاجرامي الذي اودى بالطفل الفلسطيني علي دوابشة ووالديه في قرية دوما بالضفة الغربية المحتلة في يوليو الفائت.

وجاء في بيان صادر عن وزارة العدل ان اثنين من المتهمين الذين ستوجه اليهم التهمة من القاصرين.

والاربعة متهمون برمي زجاجات حارقة فجر 31 يوليو الماضي داخل منزل آل دوابشة في دوما ما ادى الى مقتل طفل فلسطيني في شهره الثامن عشر ووالديه اللذين توفيا بعد ايام متأثرين بجروحهما. ولم ينج من الحريق سوى طفل في الرابعة من عمره.

ووجدت كتابات في مكان الحادث اكدت ان الفاعلين من المتطرفين اليهود الذين قدموا من مستوطنات مجاورة.

وكانت اجهزة الامن الاسرائيلية اعلنت مطلع ديسمبر اعتقال متطرفين يهود لهم علاقة بالحريق الذي استهدف عائلة دوابشة.

