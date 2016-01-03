المكسيك.. قتلوا رئيسة بلدية بعد تنصيبها بيوم واحد

أعلن حاكم ولاية موريلوس المكسيكية، جراكو راميريز، في تعليق على "تويتر"، يوم السبت، مقتل رئيسة بلدية مدينة تيمكسيكو بعد يوم واحد من توليها منصبها.



وتولت جيسيلا موتا المنصب رسميا مع بداية العام الجديد يوم الجمعة. وقالت صحيفة إيل يونيفرسال، التي تصدر في مكسيكو سيتي، إن 4 مسلحين هاجموها في منزلها.



وقتل عدد كبير من رؤساء البلديات في المكسيك العام الماضي حيث يتبادل رجال عصابات يمولهم تجار المخدرات السيطرة على عدد كبير من المجتمعات المحلية.



وتقع تيمكسيكو على بعد 100 كيلومتر إلى الجنوب من العاصمة مكسيكو سيتي ويسكنها نحو 100 ألف نسمة.



وكانت موتا عضوا سابقا بالكونغرس الاتحادي وتنتمي للحزب الثوري الديمقراطي اليساري.