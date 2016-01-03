اليونان.. انتشال جثة رضيع إثر غرق مركب مهاجرين

اعلنت السلطات اليونانية انها انتشلت يوم السبت جثتي امرأة وطفل في عامه الثاني قضيا اثر غرق مركب مهاجرين في بحر ايجه، ليصبحا بذلك اول ضحيتين تسقطان في 2016 على خط الهجرة غير الشرعية من تركيا الى اليونان عن طريق البحر.

وقال خفر السواحل اليونانية في بيان ان صيادين محليين اخطروه بأن مركبا على متنه 40 مهاجرا ابحروا من تركيا غرق قرب السواحل الصخرية لجزيرة اغاثونيسي. وعلى الفور أرسلت سفينة تابعة لمنظمة "مواس" التي تعنى بانقاذ المهاجرين ومقرها مالطا.

واضاف البيان ان الصيادين ارشدوا طاقم هذه السفينة الى مكان غرق المركب، حيث تم انقاذ 38 مهاجرا نجحوا في تسلق الصخور، في حين انتشل الصيادون جثة امرأة وطفل.

ونقل القتيلان والجرحى الى مرفأ بيثاغوريو في جزيرة ساموس حيث ادخل 10 مهاجرين الى المستشفى لتلقي العلاج من جراء اصابتهم بالجفاف.

