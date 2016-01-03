تركيا.. إنقاذ 57 مهاجراً عالقين في بحر ايجه

أنقذ خفر السواحل الأتراك 57 مهاجرا علقوا قبالة جزيرة صغيرة في بحر إيجه، فيما كانوا يحاولون الوصول إلى جزيرة ليسبوس اليونانية من السواحل التركية، كما أوردت وكالة أنباء الأناضول، الأحد.

وأوضحت الوكالة أن مركب هؤلاء المهاجرين واجه مشاكل بعد أن غادر منتجع ديكيلي في محافظة أزمير التركية، ووجد ركابه أنفسهم عالقين قبالة إحدى الجزر الصغيرة في بحر ايجه.

وتعد تركيا التي تستضيف 2,2 مليون لاجئ سوري، البلد الذي ينطلق منه المهاجرون بحثا عن حياة أفضل في أوروبا، ويدفع كثيرون منهم لمهربين آلاف اليوروهات للعبور إلى اليونان في رحلة عبر المتوسط محفوفة بالمخاطر.