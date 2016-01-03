حركة الشباب الصومالية تروج تصريح ترامب ضد المسلمين

بثت حركة الشباب المتشددة في الصومال فيديو دعائيا استخدمت فيه مقتطفات من تصريحات مناهضة للمسلمين ادلى بها مؤخرا دونالد ترامب، الاوفر حظا للفوز ببطاقة الترشيح الجمهورية الى الانتخابات الرئاسية الاميركية، وذلك بهدف اجتذاب متطوعين جدد.

وبحسب مركز "سايت" المتخصص في رصد المواقع المتطرفة على الانترنت فإن الفيديو بثته على "تويتر" يوم الجمعة "مؤسسة الكتائب للانتاج الاعلامي" التي تنشر مواد دعائية لحركة الشباب المتطرفة الموالية لتنظيم القاعدة.

ويظهر في الفيديو ومدته 51 دقيقة الملياردير الجمهوري وهو يدعو في خطاب القاه قبل شهر لاعتماد اجراء موقت يقضي بمنع دخول المسلمين الى الولايات المتحدة.

وكان ترامب دعا في 7 ديسمبر الى الاغلاق "الموقت" للحدود الاميركية امام المسلمين "الى ان يدرك قادة بلادنا ما يحصل"، وذلك بعد مقتل 14 شخصا في اعتداء شنه زوجان من المسلمين المتطرفين في سان برناردينو بولاية كاليفورنيا.

واتهمت هيلاري كلينتون، الاوفر حظا للفوز ببطاقة الترشيح الديموقراطية الى انتخابات البيت الابيض، ترامب بانه اصبح افضل اداة يستخدمها المتطرفون، ولا سيما تنظيم داعش، لتجنيد متطوعين.

وما زالت حركة الشباب التي طردت في منتصف 2011 من مقديشو ثم من معاقلها في الوسط والجنوب، تسيطر على مناطق ريفية واسعة تنطلق منها لشن هجمات واعتداءات انتحارية ضد رموز الحكومة الصومالية الضعيفة او ضد جنود بعثة الاتحاد الافريقي في الصومال (اميصوم) التي تدعمها.

