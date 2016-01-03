على نهج المجر.. لاتفيا ستشيد جدارا حدوديا ضد المهاجرين

أعلنت رئيسة وزراء لاتفيا، لايمدوتا ستراويوما، إن بلادها تعتزم إنشاء جدار عند بعض المناطق الحدودية لمنع تدفق اللاجئين، على غرار ما قامت به المجر، مشيرة إلى أهمية ذلك لحماية منطقة "شنغن"، بحسب قولها.

وأشارت ستراويوما في تصريحات أدلت بها لوكالة أنباء البلطيق (BNS)، يوم السبت، إلى أن "معظم اللاجئين الذين وصلوا أوروبا، غادروا منازلهم لأسباب اقتصادية"، موضحة أن "من بينهم مواطنو دول ليست عضو في الاتحاد الأوروبي مثل صربيا".

وأضافت أنه "يمكن إدانة رئيس الوزراء المجري، فيكتور اوربان حيال إنشاء بلاده جدارًا على حدودها، ولكن نحن أيضًا سننشئ جدارًا في بعض المناطق من حدودنا، واعتقد أن هذا الأمر تصرف صحيح".

ومن المنتظر أن تستقبل لاتفيا، 776 لاجئًا من الجنسيات السورية والعراقية والإيريتيرية، وذلك بحسب نظام حصص توزيع اللاجئين على الدول الأوروبية، الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من قبل المفوضية الأوروبية.